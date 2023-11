Gazzetta - La Juve esce allo scoperto per Zielinski: contatti tra Giuntoli e l'agente. Occhio all'offerta Inter, le cifre

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski conteso da Inter e Juventus si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Cristiano Giuntoli è in contatto con l'agente del centrocampista polacco il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Con il Napoli, al momento, la situazione legata al rinnovo sembra essersi interrotta dopo le voci di questa estate.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Mentre tra chi sarebbe felice di strappare il calciatore a zero c’è anche l’Inter, che ha già avuto a sua volta contatti con Bolek e potrebbe presentare un’offerta intorno ai 4 milioni di euro all’anno più commissioni all’agente. La partita è aperta, la Juve intende giocarla, ma sempre rimanendo all’interno dei paletti del nuovo corso societario. Un’arma in più potrebbe essere ovviamente Giuntoli, per via dei rapporti pregressi con Zielinski e il procuratore".