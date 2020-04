Gazzetta - La Figc studia la ripartenza dopo l'emergenza Covid: screening sui calciatori e niente più spogliatoi

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive come la Figc intende ripartire dopo l'emergenza Covid: "Dalla Federcalcio filtra infatti un quadro diverso: la posizione di Rezza non sarebbe sposata da diversi membri del Comitato tecnico-scientifico, primo interlocutore del governo Conte. In una prima fase, è del tutto probabile che non si utilizzino gli spogliatoi o gli spazi comuni al chiuso. Che ognuno si faccia la doccia e si cambi per conto suo. Fra l’altro, su questo argomento, la Federazione medico-sportiva non ha ancora diffuso le sue linee guida come invece è accaduto per gli esami e le analisi da fare"