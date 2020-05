Gazzetta - La Champions League versione integrale resta ancora in piedi: i campionati potranno comunicare date e formule entro il 17 giugno

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla Champions League: "La cosa divertente è che oggi la Champions è prevista in “final four”, domani sarà in gara secca e sabato in versione integrale. Ipotesi tutte credibili e tutte in gioco. Ma nessuno, oggi, può sognarsi di disegnare un torneo che dipende quasi completamente dai campionati nazionali. Quindi neanche l’Uefa. C’è una sola certezza: più tardi cominciano Spagna, Inghilterra e Italia, più la Champions dovrà ridurre il numero delle partite. Oppure dovrà “sforare” a settembre, spostando così anche l’inizio delle prossime coppe. Ma giocare tutte le 17 partite mancanti è possibile e quello resta l’obiettivo di Nyon".