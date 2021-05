Gazzetta - La Champions del Napoli dura appena 9 minuti: il resto lo fa la paura della squadra di Gattuso

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Gazzetta scrive sul Napoli: "È durata 9 minuti la Champions del Napoli. Quelli intercorsi dall’illusorio vantaggio di Rrahmani al pareggio veronese di Faraoni, incredibilmente in contropiede, nella ripresa. La squadra azzurra dopo una rincorsa incredibile, in certi frangenti entusiasmante, toppa completamente l’ultima prestazione, quella della consacrazione. Il Verona gioca una partita onesta e attenta ma i ragazzi di Gattuso non si raccapezzano, si fanno prendere da eccessi di paura e sembrano l’ombra del gruppo capace di conquistare ben 43 punti nel ritorno, secondo solo all’Inter"