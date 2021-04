Gazzetta - L'orgoglio di aver fermato la capolista lustra l'autostima del Napoli. Calendario non tremendo, ma guai a sottovalutare la disperazione di chi deve salvarsi

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato in maniera abbastanza positiva il pareggio del Napoli contro la capolista Inter. L'importante era certamente non perdere per non staccarsi dalla zona Champions dove più che mai adesso i giochi sono apertissimi.

Rino Gattuso

NAPOLI-INTER: IL COMMENTO DI GAZZETTA

Il quotidiano scrive: "Gattuso (60 punti) vede allontanarsi l’Atalanta (64) e avvicinarsi la Lazio (58), che ha una partita in meno. La sfida con Simone Inzaghi di giovedì prossimo, senza lo squalificato (e preziosissimo) Demme, peserà una tonnellata. Ma il punto rosicchiato alla Juve e, soprattutto, l’orgoglio di aver fermato la capolista, che veniva da 11 vittorie, lustra l’autostima del Napoli. Il calendario non è tremendo, a patto di non sottovalutare la disperazione di chi deve salvarsi".