Ultimissime Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la questione multe tiene in stand-by i rinnovi contrattuali in casa Napoli. Soprattutto quelli di Mertens e Callejon: "De Laurentiis è irremovibile sulla questione multe che impedirebbe, adesso, la firma di Mertens, sul quale c’è il Chelsea. Callejon, zero possibilità di restare. A lui sono interessate Valencia, Siviglia e Atletico Madrid".