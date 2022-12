Gazzetta - L'Inter trova spunti interessanti pre-Napoli, tentazione nella costruzione della squadra anti-Spalletti

Da una fresca serata andalusa, più primaverile che natalizia, l’Inter porta via una antica consapevolezza: sa di avere carattere, è in grado di reagire sotto pressione. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"L’amichevole con il Betis ha dato spunti interessanti a Inzaghi in ottica Napoli. Simone ha provato ancora una volta il trio di nuovi titolari in difesa, Skriniar-Acerbi-Bastoni, e ha rilucidato Calhanoglu da regista, visto che è impossibile dire adesso come starà Brozo quando tornerà in Italia. Tra le mosse del tecnico, però, continua a spiccare Mkhitaryan in versione mezzapunta alle spalle di Dzeko: non un esperimento, ma sempre più una certezza. Anzi, una tentazione nella costruzione della squadra anti-Spalletti"