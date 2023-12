Gazzetta - L'Inter spazza via le speranze scudetto napoletane, Chiesa e Vlahovic non sono Kvaratskhelia-Osimhen ma...

Ultime notizie Napoli - L’Inter si è ripresa la testa della classifica, il 3-0 al Napoli assomiglia a un ruggito. Spazzate vie le speranze napoletane di rientrare nel giro scudetto, come scrive la Gazzetta dello Sport.

"I campioni in carica sono rotolati a meno 11 dalla cima e si sono scuciti dalla maglia un lembo del triangolino tricolore. La Juve, prima in solitaria per 48 ore, è stata risospinta a meno due dagli inzaghiani, ma rimane attaccata alla ruota dell’Inter.

La Juventus oggi è l’unica anti-Inter possibile, ad Allegri va riconosciuto di allenare un gruppo inferiore alla concorrenza. Non ha due attaccanti come Kvaratskhelia e Osimhen. Chiesa e Vlahovic potrebbero elevarsi a quel livello, ma per ora restano distanti dalla coppia che ha trascinato il Napoli"