Calcio Napoli - Secondo la Gazzetta dello Sport il centrocampo più forte della Serie A è al momento dell'Inter che starebbe per chiudere anche per Samardzic:

"Per qualità, ricchezza di funzioni e di alternative non c’è in Italia un centrocampo come quello dell’Inter. Il Napoli ha meno alternative; al Milan, che ha rivoluzionato la mediana, servirà rodaggio; la Juve non ha risolto i problemi di costruzione; la coperta di Sarri è sempre corta; la Roma in mezzo ha più muscoli che idee".