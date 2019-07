Gazzetta - L'accostamento James-Icardi non è strano, Ancelotti per l'attacco ha indicato giocatori con una dote comune

In questo mercato infinito, lungo ancora oltre quarantacinque giorni, le strategie possono cambiare in corsa. Anche quelle del Napoli, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Lo ha capito anche Carlo Ancelotti che per l’attacco ha indicato giocatori con caratteristiche diverse ma con un denominatore comune: alzare il tasso tecnico e di esperienza internazionale. Ecco perché non deve sembrar strano l’accostamento, in alternativa, fra James Rodriguez e Mauro Icardi. Un classico «10», fantasista, e un centravanti d’area. Al momento appaiono queste le piste più praticabili sul mercato del Napoli, fermo restando che - come sottolinea lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis - «sarà un agosto molto caldo», nel quale potrà succedere di tutto"