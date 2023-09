Gazzetta - Kvara è un ragazzo educato e rispettoso, per questo il suo gesto a Marassi è ancora più clamoroso

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Kvaratskhelia e la reazione con il genoa:

"Comprensione complicata non tanto per l’opinione pubblica ma per il diretto interessato. Kvara è un ragazzo educato e rispettoso, quasi un soldato per comportamenti. Per questo il suo gesto dopo la sostituzione sabato sera a Marassi è apparso ancora più clamoroso.

Poi immediatamente rientrato con il saluto a Garcia quando è arrivato in panchina. Dunque nessun ammutinamento, sia chiaro, ma sicuramente un malessere che rende triste il campione georgiano".