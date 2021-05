Gazzetta - A Koulibaly piacerebbe giocare all'estero, tre club lo intrigano molto: il Napoli ha già bloccato il suo erede

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Kalidou Koulibaly. Il calciatore potrebbe dire addio agli azzurri a fine stagione.

Koulibaly

KOULIBALY VUOLE ANDARE ALL'ESTERO

Il quotidiano scrive: "Non è una novità che a Koulibaly piacerebbe fare una nuova esperienza all’estero. La Premier League lo intriga parecchio e i due Manchester, insieme al Liverpool, potrebbero decidere d’investire sul suo cartellino. Stavolta, però, se il giocatore dovesse insistere, De Laurentiis potrebbe accontentarlo. D’altra parte, la politica imposta dalla dirigenza prevede l’abbattimento del costo del lavoro e liberarsi del contratto di Koulibaly significherebbe alleggerire di 12 milioni lordi la voce stipendi. Cristiano Giuntoli intanto è parecchio attivo per individuare giovani già pronti per il Napoli che verrà. Per rimpiazzare Koulibaly, eventualmente, il ds sta seguendo con grande interesse Francisco Montero, 22 anni, centrale del Besiktas, ma di proprietà dell’Atletico Madrid. Il suo procuratore, Aljandro Camano, ha confermato i contatti col Napoli"