Gazzetta - Koulibaly leader grazie al sostegno di Spalletti: il tecnico non ha voluto mai credere in un Napoli senza il suo gigante

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza di Spalletti nel lavoro di Koulibaly.

"In difesa, per esempio, domina Kalidou Koulibaly. Il centrale senegalese ha iniziato la stagione su livelli considerevoli, per niente condizionato dalle voci di mercato che ne davano per imminente la partenza. Koulibaly ha lavorato con grande intensità, sostenuto anche da Luciano Spalletti, che non ha voluto mai credere in un Napoli senza il suo gigante. Vederlo rincorrere gli avversari e sradicare loro il pallone dai piedi, è qualcosa di esaltante".