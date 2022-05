Koulibaly alla Juve? Gazzetta: lavori in corso con il suo agente in prima linea, la situazione

Calciomercato Napoli - Koulibaly in cima alla lista di Allegri. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive quale potrebbe essere la strategia della Juventus per portare via il difensore dal Napoli in questa sessione estiva di mercato.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Fali Ramadani, però, ha ottimi rapporti anche con la Juve è in questa fase tutto è davvero possibile. Se in Catalunya offrono contropartite tecniche, anche a Torino non vogliono certo svenarsi per un giocatore di 31 anni sebbene in cima alla lista di Max Allegri. Il paradosso di mercato è servito. KK ha una reputazione da top player, ma quel solo anno di contratto davanti rende friabile il prezzo. Ecco perché diventa rilevante la volontà del giocatore. Manterrà il patto di fedeltà con il mondo napoletano? Così l’uscita di Aurelio è un vero e proprio test psicologico: per Kalidou e per l’ambiente azzurro. A Torino sanno bene che il passaggio alla Juventus comporterebbe un possibile sovrapprezzo. I precedenti parlano in tal senso negli affari con il Napoli. E alla Continassa la prendono alla larga, ma i lavori sono in corso: con Ramadani in prima linea