Gazzetta - Koulibaly e Anguissa a Napoli già lunedì: saranno disponibili per il big match con l'Inter

Napoli calcio - Quando tornano Koulibaly e Anguissa? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive che entrambi saranno a Napoli già lunedi e che quindi saranno disponibili per la gara contro l'Inter.

"La trasferta in Laguna sarà l’ultima senza africani, visto che Anguissa e Koulibaly torneranno comunque a inizio della prossima settimana, in tempo per essere disponibili contro l’Inter, nello scontro diretto del 12 febbraio, lì si capirà se davvero i ragazzi di Spalletti potranno ancora rientrare nella lotta per lo scudetto, oppure dovranno puntare solo a mantenere un posto in zona Champions"