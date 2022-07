Gazzetta - Koulibaly arriva a Dimaro giovedì, in Trentino troverà De Laurentiis

Ieri la comitiva del Napoli ha raggiunto la sede del ritiro a Dimaro-Folgarida, in Trentino. Dei 29 convocati dal club, mancano ancora i nazionali che nella prossima settimana si riuniranno tutti al gruppo, come racconta la Gazzetta dello Sport.

"C'è attesa per l’arrivo dei big. Soprattutto per Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen. In particolare il difensore senegalese dovrebbe raggiungere i compagni in Val di Sole nella giornata di giovedì.

Per quei giorni avrà raggiunto la squadra anche il presidente Aurelio De Laurentiis, ancora per impegni di lavoro a Los Angeles. L’incontro fra i due potrà essere chiarificatore per il futuro del campione d’Africa a Napoli"