Gazzetta - Kim Min jae-Napoli, trattativa ancora in piedi: entro una settimana la svolta?

Calciomercato Napoli - La trattativa tra Napoli e Fenerbahce per il difensore Kim Min jae si fa sempre più dura e complessa. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione.

Ecco cosa si legge su Gazzetta:

"L’operazione è complessa, la trattativa la sta portando avanti proprio il ds per far vestire l’azzurro a Kim-Min-jae. Il potente centrale sudcoreano anche ieri non si è allenato col Fenerbahce, dove ha giocato una buona stagione, anche in Europa League. Ma siccome sul difensore ci sono anche i francesi del Rennes, il club non intende far sconti sulla clausola di rescissione del giocatore, fissata a 20 milioni.

Sono in azione per aprire una contrattazione su costo del cartellino e metodi di pagamento. Si tratta degli stessi uomini che tre anni fa aiutarono un’altra difficile operazione con il Fenerbahce per portare Eljif Elmas a Napoli. Solo che servirà tempo per smussare gli angoli. Almeno una settimana".