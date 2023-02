Gazzetta - Kim Min jae colpo dettato anche dalla fortuna dei tempi: il Napoli deve ringraziare il Chelsea

Calciomercato Napoli - La fortuna sta nei tempi scrive la Gazzetta dello Sport riferendosi all'acquisto di Min jae questa estate da parte del Napoli. Il difensore del Sud Corea è un pezzo pregiato del club di Aurelio De Laurentiis che, a meno di un nuovo rinnovo, potrebbe perdere il calciatore se qualcuno dall'estero pagherà clausola che scatta nei primi quindici giorni di luglio.

Acquisto Minjae Napoli

Dicevamo come la Gazzetta dello Sport abbia scritto questa mattina che la fortuna sta nei tempi per quanto riguarda il colpo Kim. Il quotidiano spiega infatti che il Napoli non poteva muoversi con il Fenerbahce fino a quando non si fosse concretizzata la cessione di Koulibaly. La fortuna ha voluto che il Chelsea si mosse concretamente a metà luglio, sostiene Gazzetta. Giusto il tempo per convincere Min jae a non accettare il Rennes. Se il Blues si fossero mossi solo una settimana dopo, Minjae non sarebbe oggi al Napoli.