Gazzetta - Jovic può recuperare per Napoli-Milan: le ultime

Serie A - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe recuperare in extremis Jovic per la trasferta di Napoli:

"E arriviamo al solito nodo: in questo Milan, Giroud non ha supplenti. Gioca sempre, a 37 anni ha sulle gambe 753 minuti e la fatica si fa sentire: Giroud non segna da 8 partite, mai così tanto da quando è al Milan. Jovic, vice ingaggiato a fine mercato, a Parigi si è fermato nel riscaldamento per un problema agli adduttori: gli esami di ieri hanno evidenziato un leggero affaticamento. Il serbo può farcela per Napoli"