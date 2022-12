Gazzetta - Inzaghi prepara un nuovo modulo in vista del Napoli

Calcio Napoli - La Gazzetta dello Sport scrive sulle scelte di Simone Inzaghi in vista della gara tra Inter e Napoli del prossimo 4 gennaio:

"A Simone interessa più che seduto al suo posto in aereo ieri ci fosse Henrikh Mkhitaryan, il chiavistello che può aprire le porte del futuro nerazzurro. Il primo cambio della mediana che può diventare all’occorrenza titolare aggiunto, modificando la colonna vertebrale della squadra e l’atteggiamento. Farà da mezzapunta stasera dentro a un 3-5-1-1 un po’ obbligato ma, ciò che conta, è che potrebbe ripetersi tra due settimane con il Napoli: quel giorno Lukaku sarà al top, ma nel ruolo di seconda punta si rischia un buco. Lautaro, titolare in condizioni normali, sarà alla Pinetina solo tra il 28 e il 29 e avrà pochi allenamenti per essere al top il 4 gennaio"