Gazzetta - Inzaghi ha spinto fortissimo per far rinviare Inter-Roma a maggio

Ultime notizie - Simone Inzaghi ha spinto fino all'ultimo affinché la gara contro la Roma fosse rinviata a maggio. Lo rivela questa mattina la Gazzetta dello Sport che spiega perché l'allenatore dell'Inter, insieme a tutta la dirigenza, ha fatto pressing - per dirla in termini calcistici - affinché si recuperasse tutto tra un mese praticamente.

“Ma ieri è stata una giornata stressante e in qualche modo condizionante soprattutto per la questione legata allo slittamento della gara di campionato con la Roma. Inzaghi ha spinto - e con lui la società- fortissimo perché la partita di campionato venisse rinviata a maggio, pur di tutelarsi in vista del match di Champions”.