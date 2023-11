Gazzetta - Inzaghi è già con la testa a Napoli-Inter: maxi turnover con 8 novità a Lisbona

Napoli Calcio - Simone Inzaghi è già con la testa alla gara contro il Napoli si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. L'allenatore dell'Inter è pronto a fare un ampio turnover in Champions League contro il Benfica inserendo ben otto volti nuovi dal primo minuto. Un segnale chiaro su come in casa Inter la testa sia rivolta tutta alla sfida dello stadio Maradona in programma domenica alle ore 20,45.

Simone Inzaghi pensa Napoli Inter

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport: