Gazzetta - Inter e Juve pressano Zielinski: la situazione

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Piotr Zielinski:

"In questi giorni, proprio dal ritiro della Polonia, Piotr ha sottolineato di essere comunque legato al Napoli e non esclude un suo possibile rinnovo in azzurro, anche se Juve e Inter pressano. Se alla fine decidesse di restare potrebbe emulare proprio il giocatore di cui è stato erede in campo. Sì perché Hamsik ha il record di presenze in azzurro: 520 e Piotr è già a 345. Certo sarebbe molto più stimolante superare i cento gol, attualmente è a quota 50. Piotr lascia o raddoppia?"