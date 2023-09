Gazzetta - Inspiegabile come Garcia abbia preferito Zerbin a Lindstrom

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla scelta di Garcia di inserire Zerbin e non Lindstrom contro il Genoa:

"Col Genoa mancavano pochi minuti ma anche in quel caso la rimonta finale, con gli avversari in difficoltà, poteva diventare sorpasso. E poi sostituendo il georgiano con Alessio Zerbin diventa ancora più incomprensibile la scelta di Garcia, visto che è rimasto inutilizzato in panchina il danese Jesper Lindstrom, vale a dire l’acquisto più costoso dell’ultima sessione di mercato.

Una situazione che - considerando l’ultima marcatura di Kvara risale al 19 marzo scorso (a Torino) - complica la condizione psicologica di un giocatore che all’unanimità è stato votato il migliore del passato campionato".