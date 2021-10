Gazzetta - Insigne ha voglia di rispondere sul campo alle indiscrezioni sul mancato il rinnovo. Del suo 'tiraggiro' finora non c'è stata traccia

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul momento che sta attraversando Lorenzo Insigne.

"E poi, ci sono i tormenti interiori di Lorenzo Insigne, le sue preoccupazioni per il futuro e la sua grande voglia di rispondere sul campo alle tante indiscrezioni che circolano da mesi sul suo mancato rinnovo. Scorrendo le cifre del capitano, ci si accorge che dopo sette giornate di campionato, non ha ancora segnato su azione. Le uniche due reti sono arrivate su calcio di rigore, contro Venezia e Cagliari. Del suo “tiraggiro”, finora, non c’è stata traccia. È come se si fosse esaurito con la conquista del titolo europeo, nel luglio scorso, a Wembley. Sia Spalletti sia Mancini l’hanno più volte sostituito, anche se non hanno mai messo in discussione l’importanza e le sue qualità".