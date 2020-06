Gazzetta - Insigne-Gattuso, feeling totale tra i due: le loro aspettative sono racchiuse in un patto

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Insigne: "Il legame tra Insigne e Gattuso s’è rinforzato parecchio in questi mesi. L’uno è andato in soccorso dell’altro, chiudendo le loro aspettative in un patto che, oltre all’immediato presente, guarda anche al futuro prossimo. Il capitano è un sostenitore dell’allenatore e viceversa. Nel momento più buio della sua carriera, Lorenzo s’è confrontato con la grande umanità di Gattuso e con la sua grande voglia di rivalsa, di rilanciare quel Napoli, prigioniero delle polemiche e dei suoi stessi timori. I loro intenti sono entrati subito in sintonia, le lunghe chiacchierate sono servite per capirsi e per trovare le soluzioni più giuste per ritornare a essere competitivi".