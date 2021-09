Gazzetta - Insigne futuro ormai compromesso a Napoli: difficile possa arrivare l'accordo sul rinnovo

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ribadisce quanto sia difficile un rinnovo di contratto per Lorenzo Insigne paragonando la situazione a Dybala (anche lui in scadenza).

RINNOVO INSIGNE COMPLICATO

"L’idea di potersi esibire nello stadio intitolato al suo idolo, a Diego Maradona, potrebbe spingere Paulo Dybala a chiedere ad Allegri di giocare, anche se sarà a disposizione soltanto da domani sera. E poi, il confronto con Lorenzo Insigne lo stuzzica. I due talenti vivono le stesse ansie, legate ai rispettivi rinnovi. Ma mentre per l’argentino l’accordo non è lontano, per il 10 della nazionale italiana il futuro a Napoli è fortemente compromesso: è improbabile che Aurelio De Laurentiis vada incontro alle richieste del giocatore e viceversa".