Gazzetta - Insigne esterno? Allan resta l'unico incontrista in un assetto troppo offensivo, con James sarebbe 4-2-3-1

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti sarebbe pronto ad adattare il sistema di gioco per provare a far convivere l’argentino Mauro Icardi con Milik (o Mertens) restando sul 4-4-2 di base, varato nella scorsa stagione.

"Insigne farebbe l’esterno sinistro, la zona del campo dalla quale predilige partire, come ha ribadito anche ieri, e ne ha parlato apertamente col tecnico. L’alternativa, che con James diventerebbe il sistema di riferimento, è il 4-2-3-1 provato dall’allenatore azzurro in questi giorni. Il colombiano partirebbe da esterno destro per accentrarsi e dare profondità all’azione. Rimane la perplessità di un assetto troppo offensivo con un solo vero incontrista, il brasiliano Allan. Ma Carletto vorrebbe ritrovarsi con problemi del genere"