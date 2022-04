Gazzetta - Insigne e Immobile verso l'addio alla Nazionale dopo Italia-Argentina

Calcio Napoli - Lorenzo Insigne e Ciro Immobile potrebbero dire addio alla Nazionale. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ultima gara dei due attaccanti con la maglia dell'Italia potrebbe essere quella contro l'Argentina.

"Il 1° giugno potrebbe non essere l’ultima gara in Nazionale solo per Giorgio Chiellini (sempre che sia davvero l’ultima, con il capitano non si sa mai): Italia-Argentina a Londra potrebbe segnare l’addio all’azzurro anche di Lorenzo Insigne e Ciro Immobile. Ma non prima di aver giocato quei 90’, a meno che non siano i due a chiedere di essere esentati: sarebbe comunque una scelta eclatante e soprattutto non sarebbe una scelta di Roberto Mancini"