Gazzetta - Insigne e De Laurentiis meritano un applauso per aver deposto le armi nel giorno dell’addio

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport elogia l'atteggiamento di Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis tenuto ieri durante la cerimonia del capitano del Napoli che ha salutato i tifosi allo stadio Maradona.

Ecco cosa scrive Gazzetta su Lorenzo Insigne e De Laurentiis:

"Si inizia con la voce di Alessandro Siani, prima della gara, che ricorda come «quando lasci Napoli piangi due volte». Lorenzo entra in campo tenendosi per mano col presidente De Laurentiis, dopo mesi e mesi di silenzi, frecciatine e intese non trovate, è il momento di “deporre le armi” e su questo tutti i protagonisti meritano un applauso. A centrocampo i premi del club, dei compagni e il discorso pieno di miele e rotto dai groppi in gola"