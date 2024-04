David-Napoli, Gazzetta: quinquennale con ingaggio triplicato più bonus. L'attaccante ha dato la parola agli azzurri

Jonatahn David ha scelto il Napoli per la prossima stagione. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport svela ulteriori dettagli sull'accordo di massima che avrebbe raggiunto il club azzurro con l'attuale attaccante del Lille che ha deciso di non rinnovare l'accordo in scadenza nel 2025. David era da tempo nel mirino di De Laurentiis.

Jonathan David al Napoli: le cifre dell'accordo

Calciomercato Napoli - De Laurentiis vuole chiudere ogni tipo di discorso per aggiudicarsi in anticipo la punta del Lille. Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, oggi David guadagna 1 milione di euro; il Napoli gli ha triplicato l'ingaggio portandolo a 3 milioni più ulteriori bonus per 5 anni. Un'offerta importante per l'erede di Victor Osimhen. Il calciatore ha dato la sua parola accettando di fatto la proposta. Più avanti si parlerà della questione legata ai diritti d'immagine ed alla clausola rescissoria sottolinea Gazzetta.