Gazzetta - Infortunio Manolas in Napoli-Legia: la prima diagnosi

Napoli calcio - Quali sono le condizioni di Manolas dopo l'infortunio in Napoli-Legia? Il greco è uscito purtroppo anzitempo dal campo per un problema di natura muscolare. Al momento non si hanno notizie dettagliate, ma secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Manolas sarebbe uscito per un risentimento muscolare. Oggi sicuramente si avrà un quadro molto più chiaro della situazione del numero 44 azzurro. Ad ogni modo, la presenza del centrale difensivo è in dubbio per la trasferta di Roma in programma domenica pomeriggio alle ore 18.00 allo stadio Olimpico.

Napoli-Legia 3-0 infortunio Manolas

"A volte ricorre alle maniere forti contro l'albanese Muçi. Esce per un risentimento"