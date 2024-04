Gazzetta - "Indegni!", Scudetto umiliato in campo e dietro la scrivania

Napoli - Durissimo commento de La Gazzetta dello Sport sulla stagione del Napoli di De Laurentiis, arriva l'analisi di quello che è accaduto quest'anno dopo l'ennesima brutta figura ad Empoli:

"Indegni", è questa la parola che ricorre di più sui social dopo l'ennesima sconfitta e brutta figura stagionale. Perché questi calciatori non sono degni di indossare la maglia del popolo napoletano che è sempre qualcosa in più del calcio in sé.

Più di 4 mila tifosi hanno sfidato vento, pioggia e freddo per esserci ancora una volta, ma per contestare i giocatori per quello che sta accadendo quest'anno. Una squadra che scende in campo senza anima, senza logica e senza voglia di lottare come dice La Gazzetta dello Sport. Lo scudetto è stato umiliato, sul campo e dietro la scrivania. De Laurentiia ha provato a rianimare il gruppo, ma dopo i primi 45 minuti imbarazzanti è sceso nello spogliatoio".