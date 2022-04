Gazzetta - Incomprensioni tra Mertens e Spalletti: il retroscena

Calcio Napoli - Incomprensioni tra Dries Mertens e Luciano Spalletti. lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che racconta quale sia il rapporto tra l'attaccante belga e l'allenatore. Il belga potrebbe rinnovare il suo contratto con il Napoli a stretto giro.

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta come tra Mertens e Spalletti ci sarebbero state delle incomprensioni:

"Incomprensioni. Con Luciano Spalletti ci sono state. E siccome il rapporto è stato leale, Dries ne ha parlato con il suo allenatore, che qualche settimana fa ha ammesso che «per la serietà e continuità che ha sempre dimostrato in ogni allenamento, Mertens avrebbe meritato più spazio». E poi ancora, domenica scorsa, dopo il tonfo clamoroso di Empoli, l’allenatore ha voluto sottolineare: «Ne ho parlato con il presidente. Secondo me Dries è uno che può essere confermato nella prossima stagione». Ciro comunque vuole chiarezza e per questo attenderà la fine della stagione e probabilmente un altro passaggio con l’allenatore per capire meglio"