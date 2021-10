Gazzetta - Il sindaco Manfredi alleato di ADL per un Maradona più bello: ecco l'agenda di lavoro dai parcheggi alla copertura

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la scintilla tra il nuovo sindaco Manfredi e De Laurentiis è scattata lo scorso 21 agosto all'Hotel Britannique. Adesso in agenda ci sarebbero dei lavori da fare allo stadio per renderlo definitivamente a livelli europei.

Parcheggi e copertura

Sono i due lavori urgenti da fare. I parcheggi sotterranei sono inutilizzati da decenni mentre la copertura andrà rimossa in sicurezza ed eventualmente ricostruita. Sono interventi costosi ma che appaiono realizzabili. Perché politicamente - si legge sul quotidiano - ora ci sarà un'affinità tra Regione e Comune che agevolerà una triangolazione virtuosa per ottenere i finanziamenti.