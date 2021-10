Napoli calcio - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Ventuno punti, dopo sette giornate, sintetizzano le ambizioni di Luciano Spalletti e dell’intero ambiente napoletano. Il ritorno in Champions League, a questo punto, sembra riduttivo per quanto dimostrato dalla squadra in questo avvio di stagione. Il Napoli punterà dritto allo scudetto, perché adesso c’è la consapevolezza della propria forza"