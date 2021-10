Gazzetta - Primato Napoli inattaccabile: nessuno in Europa come gli azzurri! Parlare soltanto di quarto posto può essere riduttivo

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia tutti i numeri da record del Napoli finora.

"Sul piano del merito, il primato del Napoli è inattaccabile. Ci sono i numeri a dare risalto al grande lavoro di Luciano Spalletti e all’impegno dell’intero collettivo. Siamo di fronte a cifre consistenti, che evidenziano tutta la forza di questa squadra che, dopo sette giornate, è in testa alla classifica a punteggio pieno (21 punti). Al momento, l’unica squadra che sta reggendo il passo è il Milan, distanziato di appena due punti, mentre l’Inter è già staccata di quattro lunghezze. Il dato più eclatante, tenendo conto delle ambizioni iniziali di Aurelio De Laurentiis, che ha chiesto a Spalletti il ritorno in Champions League, è rappresentato dai 9 punti di vantaggio che il Napoli vanta sulla quinta e, cioè, la Fiorentina. Il distacco è notevole e, a questo punto, sicuramente verranno riviste le strategie iniziali, perché parlare soltanto del ritorno nell’Europa dei grandi potrebbe essere riduttivo per l’ambiente napoletano. Cifre alla mano, il Napoli è l’unica tra le big dei cinque maggiori campionati europei a punteggio pieno, ha già fatto meglio di Bayern Monaco (1 sconfitta e 1 pareggio), Chelsea (1 sconfitta e 1 pari), Psg (1 sconfitta) e Real Madrid (1 sconfitta) che sono al primo posto nelle classifiche dei rispettivi campionati, mentre il Liverpool, anche se è imbattuto, ha pareggiato una gara".