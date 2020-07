Gazzetta - Il piano atletico di Gattuso per arrivare al top contro il Barça: ecco come verrà strutturata la settimana

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Da parte sua Rino Gattuso ha programmato i prossimi giorni di lavoro della squadra dopo aver conosciuto l’anticipo a domani della gara della Lazio. Subito dopo la fine del campionato il tecnico concederà un giorno e mezzo di riposo ai suoi che si ritroveranno a Castel Volturno lunedì pomeriggio per impostare - finalmente - una settimana di lavoro normale, senza dover giocare ogni tre giorni come è capitato dalla seconda metà di giugno. Questa settimana prevederà due sedute iniziali basate sulla forza, per dare maggiore sprint atletico ai giocatori. Per poi “scaricare” durante il resto della settimana, con sedute tecnico-tattiche e arrivare sabato 8 nelle migliori condizioni possibili".