Gazzetta - Il pari con l'Udinese mette un punto esclamativo su un mercato non all'altezza

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport focalizza l'attenzione sul mercato fatto dagli azzurri. Per il quotidiano, il pareggio di ieri contro l'Udinese è anche una conseguenza a quanto non è stato fatto dal club dopo la partenza di Kvaratskhelia ceduto al PSG. L'allenatore Conte si ritrova con una rosa ancora di più cprta e senza cambi adeguati ai titolari.

Napoli Udinese 1 1

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

“Una serata gelata, che riporta un po’ tutto il mondo Napoli sulla terra E forse mette un punto esclamativo finale su un mercato di gennaio non all’altezza della classifica e del rendimento di una squadra che da mesi sta andando a mille all’ora, oltre i propri limiti. Il Napoli si riscopre umano e stavolta non è una questione di vertigini per qualcuno. E anche con una rosa corte: l’infortunio di Spinazzola alla viglia lascia il Napoli con un’arma in meno anche in uscita dalla panchina, tanto che alla fine i cambi non portano alcun beneficio all’arrembaggio”.