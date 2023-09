Gazzetta - Il Napoli è un ibrido: non c’è equilibrio tra il calcio di Spalletti e i dogmi di Garcia

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul Napoli di Rudi Garcia:

"Per ora i campioni sono un ibrido: tendono a replicare istintivamente la manovra spallettiana, ma devono seguire i nuovi dogmi di Garcia, quindi non trovano equilibrio tra il palleggio di un tempo e la nuova fretta di affondare, e in più si scoprono.

Quello che dovrebbe preoccupare Pioli e Garcia è la fragilità delle difese per i cali di tensione (Thiaw) o per assenze che non si pensava fossero così determinanti (Kim). Non è necessario prendere meno gol per vincere. Si può sempre segnare di più, e in attacco il Napoli è messo meglio dei rossoneri. Ma Juve e Inter dietro sembrano molto più blindate".