Gazzetta - Il Napoli si è sfilato dalla corsa a Nandez per due motivi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda la pista Nandez per il Napoli.

"Che in questa sessione di mercato il centrocampista uruguaiano possa approdare in azzurro – anche se il Cagliari ha aperto all’ipotesi prestito, pur con obbligo di riscatto – appare improbabile. Perché il Napoli è completo, con sei uomini, nel reparto ed eventualmente la richiesta di Spalletti riguarda un regista non un mediano che sa fare anche l’esterno"