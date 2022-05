Gazzetta - Il Napoli resta da scudetto, ma con chi in panchina? Non è la prima volta che Spalletti cala nel finale

In questo campionato è sempre presto per dare qualcuno per spacciato. Domenica sembrava che il progetto Napoli fosse definitivamente fallito, ieri è arrivata la più prepotente delle risposte: il 6-1 al Sassuolo. Così la Gazzetta dello Sport all'interno del proprio editoriale di commento sul campionato di Serie A.

Il Napoli ha detto che, con il potenziale che si ritrova, può competere con Milan e Inter:

"Se non ora, per il prossimo campionato. Da capire con chi in panchina: mentre Mertens esprimeva delusione per la stagione, Spalletti parlava di «grande anno». Due visioni opposte. Interessante capire quale senta più sua De Laurentiis, la cui rabbia per una volta calibrata sembra aver scatenato gli effetti sperati. Lo scudetto è stato un obiettivo reale per tutta la stagione. Non è la prima volta che Spalletti dilapida nel finale il tesoretto accumulato in stagione, ma questo è il campionato dei ribaltoni e delle occasioni sprecate"