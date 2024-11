Gazzetta - Il Napoli può concentrarsi quasi solamente sulla caccia allo scudetto, ma Conte dovrà stringere i denti

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli di Antonio Conte è non solo la capolista, ma anche la formazione che avrà meno partite da disputare: niente coppe europee né Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Il Napoli può concentrarsi quasi solamente sulla caccia allo scudetto: "di fatto, soltanto il prossimo giovedì l’allenatore sperimenterà il surplus con l’ottavo di finale di Coppa Italia in casa della Lazio, poi se ne riparlerà a febbraio per gli eventuali quarti. Prima del ritorno con l’Inter gli ostacoli sono concentrati dopo metà gennaio. Tra il 21° e il 23° turno, però, Conte dovrà stringere i denti: Atalanta a Bergamo, Juventus in casa e poi Roma allo stadio Olimpico".