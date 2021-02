Gazzetta - Il Napoli non capì Zapata e ora mette fretta a Osimhen: per Victor il tempo degli alibi è quasi scaduto

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive sulla sfida Osimhen-Zapata: "Anche Zapata è candidato al “quattro su quattro” contro il Napoli, ma lui ha giocato 31 partite sulle 32 dell’Atalanta: quest’anno non ha avuto debiti da saldare con la sfortuna, già pagati l’anno scorso. E’ questo il motivo per cui Gattuso finora ha sempre difeso Osimhen, dopo averlo rimpianto - sulla fiducia - quando combatteva con una lussazione alla spalla e poi con il Covid. Ma il tempo degli alibi è quasi scaduto: l’orologio, anche se hai solo 22 anni, scorre meno lentamente se sul cartellino il prezzo indicato è 70 milioni; se lo strombazzato attacco della profondità è rimasto un concetto piuttosto astratto invece che arma impropria, e per colpe di chi (sue o della squadra) non è ancora chiaro".