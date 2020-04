Gazzetta - Il Napoli molla Umititi e punta tutto su Koch: può essere lui l'erede di Koulibaly

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea come potrebbe essere l'ultimo anno di Koulibaly a Napoli. Giuntoli sta seguendo molti profili per sostituire il centrale senegalese: "Il francese Umtiti, apparentemente in uscita dal Barcellona, costa tanto di cartellino e soprattutto d’ingaggio. Invece più interessante e percorribile appare la strada che porta al centrale tedesco del Friburgo, Robin Koch, classe 1996, che già si è detto pronto a voler compiere un salto di qualità".