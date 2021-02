Gazzetta - Il Napoli ha seguito sempre procedure rigide: tutti i positivi rimasti isolati

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea la gestione rigida del Napoli per quanto riguarda l'isolamento dei calciatori positivi: "A Castel Volturno sono state sempre seguite rigide procedure. Tanto che i precedenti casi sono rimasti tutti isolati: Zielinski ed Elmas furono contagiati proprio in Napoli-Genoa; Hysaj e Rrahmani contrassero il virus in nazionale a novembre; Osimhen in Nigeria (con polemiche per la festa senza precauzioni a Lagos) a fine dicembre e Fabian tre settimane fa a Napoli"