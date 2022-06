Gazzetta - Il Napoli ha pronto il nuovo Osimhen in caso offerta monstre per Victor

Calciomercato Napoli - "Chi potrebbe essere il nuovo Osimhen?" scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che cita un nome che il Napoli sta seguendo molto da vicino qualora dovesse arrivare un'offerta monstre per il nigeriano.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Sono mesi che il Napoli tiene d'occhio Broja, in prestito dal Chelsea al Southampton. Giuntoli lo segue da prima che mezza Premier gli mettesse gli occhi addosso e per questo ha una corsia preferenziale con il calciatore anche se non si conoscono le intenzioni dei Blues"