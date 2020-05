Gazzetta - Il Napoli ha offerto 5mln fino al 2024 a Milik: Arek non è convinto per due motivi

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Milik: "All’attaccante è stato proposto il prolungamento dell’attuale contratto fino al 2024 con uno stipendio, praticamente, raddoppiato, ovvero 5 milioni a stagione. Ci sono due intoppi: il primo, è costituito dalla clausola di 100 milioni di euro che De Laurentiis vorrebbe inserire nel nuovo accordo. Pantek ne ha discusso con Giuntoli, ritenendola eccessiva e chiedendone la riduzione fino a 50 milioni. Una pretesa che il presidente ha respinto, infastidito pure dall’atteggiamento dell’agente del giocatore. Ma se Milik aprisse uno spiraglio per riprendere la trattativa, probabilmente la clausola potrebbe essere rivista, modificata, ma non alle cifre indicate dalla controparte. L’altro motivo per cui il nazionale polacco non si è deciso, finora, è la continuità che vorrebbe. In pratica, avrebbe lui stesso condizionato il rinnovo col Napoli alla cessione o meno di Dries Mertens che, alla fine, resterà. Milik ritiene che uno dei due sia di troppo, soprattutto in previsione della prossima stagione, quando al gruppo si aggregherà anche Andrea Petagna, l’acquisto di gennaio scorso, che il club ha lasciato in prestito alla Spal fino al termine della stagione".