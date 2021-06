Gazzetta - Il Napoli ha dato mandato a Giuntoli per due cessioni eccellenti: si punta a ricavare almeno 100 milioni

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul Napoli: "Intanto, la proprietà ha dato mandato a Cristiano Giuntoli di valutare eventuali offerte che potrebbero arrivare per Koulibaly. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un forte interessamento dell’Everton di Carlo Ancelotti, dei due Manchester e del Liverpool: al difensore senegalese non dispiacerebbe fare un’esperienza in Premier. Ma per cederlo, De Laurentiis vuole almeno 50 milioni. E sulla stessa cifra si agirà anche la valutazione di Fabian Ruiz. Su di lui è pronto a investire il Psg che, al momento, pare aver soltanto la concorrenza dell’Atletico . E con 100 milioni di euro in più in cassa si potrebbe anche ragionare sugli investimenti".