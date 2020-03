Gazzetta - Il Napoli gioca, spreca e diverte: prosegue la rimonta europea. Solo la Lazio ha fatto meglio degli azzurri nel girone di ritorno

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta la vittoria del Napoli sul Torino: "Terzo successo di fila per il Napoli e sesta sconfitta consecutiva per il Toro, che eguaglia così il suo record negativo (del 1999-2000 e 2006-07). Il match del San Paolo, vinto legittimamente dai padroni di casa, più pericolosi e sempre in controllo della situazione, aggiunge carica agli azzurri impegnati a migliorare la propria classifica per un finale da battaglia europea: la Roma è già sotto pressione. Gattuso vede i suoi in costante progresso di gioco e anche di risultati: in questo campionato nove punti in tre partite consecutive il Napoli non era mai riuscito a raccoglierli. Dopo la Lazio a raccogliere più punti nel girone di ritorno c’è il Napoli (15). Il livello delle prestazioni è in crescita, così come chiesto alla vigilia dall’allenatore, e la squadra ha prodotto un buon volume di gioco agendo prevalentemente sulle fasce con dei movimenti a fisarmonica che risucchiando i laterali avversari creavano varchi per gli inserimenti di Insigne e Politano in primis, con Di Lorenzo (firma lui il 2-0) e Hysaj, sempre lesti a pungere".